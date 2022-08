Zwei Jahre Coronapause : Sinziger feierten am Wochenende endlich wieder Kirmes

Programm bis 23. August

Auf dem Programm steht unter anderem am heutigen Montag um 17 Uhr noch der Kirmeswettkampf der Ortsvorsteher am Rathaus. In Abstimmung und gesichert von der Feuerwehr steigt zum Kirmesabschluss am Dienstag um 22 Uhr das Höhenfeuerwerk trotz erhöhter Brandgefahr wegen der Trockenheit.