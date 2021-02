Graffiti in Sinzig : Sinziger Jugendbeirat plant legale Graffiti-Wand

Malu Dreyer würdigt Jugend-Engagement

Der Jugend-Engagement-Wettbewerb ist eine Kooperation von Bertelsmann Stiftung und der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, wie auf der Website der Landesregierung nachzulesen ist.

Er solle Jugendliche durch kurze Entscheidungswege finanziell bei örtlichen Projekten unterstützen. Auch ein Weg in die Demokratie solle den Jugendlichen so geebnet werden, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer: „Wir nehmen das Engagement von jungen Leuten ernst. Es tut unserer Demokratie gut, wenn man sie jung denkt.“

Insgesamt beschäftigten sich die 34 prämierten Projekte mit den Themen Umweltschutz, Demokratiestärkung und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ausgewählt wurden neben dem Sinziger Graffiti-Projekt der Islamische Kulturverein in Mainz, welcher ein regelmäßiges Dreigänge-Menü für Obdachlose kocht, sowie die Beteiligung des Wiedtal-Gymnasums in Neustadt (Wied) an der Wiederaufforstung stillgelegter Palmölplantagen.

Die Preisverleihung des Wettbewerbs jährt sich nun zum siebten Mal. Normalerweise findet sie in festlichem Rahmen in der Staatskanzlei statt. In diesem Jahr musste sie pandemiebedingt digital stattfinden.