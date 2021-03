Ökostrom aus der Verbandsgemeinde Adenau : Solarpark erfordert mehr als 20 Millionen Euro

Adenau Die Gemeinden Dankerath, Senscheid und Trierscheid in der Verbandsgemeinde Adenau möchten zu einem Zentrum der Ökostromproduktion werden. Dort soll ein Solarpark mit 80 000 Modulen auf einer riesigen Grünland- und Waldfläche entstehen.

Von 2023 an soll die Mammut­anlage rund 33 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Damit könnten doppelt so viele Haushalte in der gesamten Verbandsgemeinde Adenau das ganze Jahr über mit Ökostrom versorgt werden, wie es gibt. Bilanziell reicht das aus, um 20 Prozent und somit rund 22 000 Menschen des gesamten Landkreises mit „Grünem Strom“ zu versorgen. Die Weichen sind gestellt, nachdem die beteiligten drei Ortsbürgermeister einen notwendigen Gestattungsvertrag unterzeichnet haben. Nun folgen die konkrete Planung und Umsetzung. Um einen Solarpark in dieser Größenordnung realisieren zu können, bedarf es ausreichend großer Flächen, die auch über entsprechende Sonneneinstrahlung verfügen. Insgesamt boten sich Areale von rund 26 Hektar an, die sich über die drei Orte erstrecken und im Eigentum der Ortsgemeinden stehen. „Derzeit handelt es sich dabei um Grünland sowie um eine ehemalige Waldfläche, die aufgrund von Borkenkäferbefall gerodet werden musste“, teilte EVM-Sprecher Marcelo Peerenboom mit. Die technische Detailplanung liegt in der Hand des Energieversorgungsunternehmens, während in den Kommunen parallel die Vorbereitungen getroffen werden, die bestehenden Raumordnungs- und Flächennutzungspläne entsprechend anzupassen und Bebauungspläne aufzustellen.