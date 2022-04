Solotheater in Bad Breisig : Wandelbarer Bernd Lafrenz übernimmt bei Macbeth alle Rollen

Bad Breisig Macbeth als Komödie? Bernd Lafrenz brachte nicht nur das fertig. Der wandelbare Künstler aus Freiburg glänzte zur neuen Spielzeit der Kulturbühne im Alleingang – übernahm er doch sämtliche der rund 20 Rollen selbst.

Auch im Bad Breisiger Kulturbahnhof sehen die Hexen in einer Glaskugel, was kommen wird: Macbeth steht in einer Schlacht, die kaum noch zu schlagen ist. Denn der Spruch „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“ hat bei den norwegischen Soldaten derart gezündet, dass sie es vorziehen wegzulaufen. So siegt Macbeth für König Duncan und wird von ihm mit dem Titel „Than von Cawdor“ belohnt, eine frohe Nachricht für die holde Gattin also. „Hey Mausi“ beginnt Macbeth den Brief. Mit der Ernennung eröffnet er, sie könne Frau Königin werden. Gezeichnet „Macky“. Schon überbringt Bernd Lafrenz, der hier alle Rollen selbst spielt, als Bote freundlich-schlichten Gemüts den Brief, um ihn sich flugs als Nägel lackierende Lady Macbeth vorlesen zu lassen.