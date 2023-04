Sommerrodelbahn in Altenahr Mit Tempo 43 im Schlitten durch die Kurven flitzen

Sobald es einmal nicht regnet und die Sonne sich ein wenig Durchblick durch die Wolkendecke verschafft, stellt sich Publikum auf dem Gelände der Altenahrer Sommerrodelbahn an der Grenze zur Nachbargemeinde Kalenborn ein. Emsig laufen Groß und Klein über die Brücke zum Kassenhäuschen an der Talstation. An diesem Freitag, dem letzten Tag der Osterferien im Nachbarland Nordrhein-Westfalen, ist der Betrieb schon ganz ansehnlich, doch niemand muss Schlange stehen oder auf einen der kleinen Schlitten warten. Zügig bringt der Lift die Passagiere im Schlitten hoch zur Bergstation. Und dann beginnt die schnelle Talfahrt durch die blanke Edelstahlwanne mit einigen rasanten Kurven.