Zukunft des Ahrweiler Landrats : SPD: Pföhler soll den Weg freimachen

Die SPD-Kreistagsfraktion legt ihm den Rücktritt nahe: Landrat Jürgen Pföhler. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Die Ahrweiler SPD-Kreistagsfraktion apelliert an Landrat Jürgen Pföhler, von seinem Amt freiwillig zurückzutreten. Man wolle dem Landrat und vor allem den Menschen im Katastrophengebiet ein aufwendiges Abwahlverfahren ersparen. Pföhler sei in der gegenwärtigen Krise angesichts „gigantischer Herausforderungen“ nicht in der Lage, zu führen.



Nachdem die Grünen erklärt hatten, dass sie in der für kommende Woche terminierten Kreistagssitzung ein Abwahlverfahren gegen Landrat Jürgen Pföhler beantragen, appelliert die SPD-Kreistagsfraktion nun an den Landrat, vom Amt freiwillig zurückzutreten. „Gerade in dieser Krise benötigt unser Kreis auch Führung und Orientierung. An beidem hat es in den vergangenen Wochen gemangelt“, so Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt.

Die Aufarbeitung der rechtlichen Fragen rund um den 14. und 15. Juli liege in den Händen der Staatsanwaltschaft, so die SPD. Aber auch die moralischen und politischen Fragen, die mit der Flutkatastrophe und ihren Folgen verbunden seien, müssten beantwortet werden.

Schmitt: „Hier vermissen wir klare Antworten vom Landrat des Kreises Ahrweiler. Sein Verhalten hat das Vertrauen in ihn und seine Amtsführung erschüttert.“ Von Pföhler sei keine Führung in dieser Krise zu erwarten.

In den kommenden Monaten und Jahren stehe der Landkreis vor gigantischen Herausforderungen. Schmitt: „Diesen möchte der Kreistag partei- und fraktionsübergreifend begegnen. Wir wollen unsere Region wiederaufbauen. Wir bedauern, dass dies mit Pföhler trotz seiner unbestreitbaren Verdienste für unseren Landkreis und seine Menschen nicht mehr möglich ist.“

Man wolle dem Landrat und vor allem den Menschen im Katastrophengebiet ein aufwendiges Abwahlverfahren ersparen. Deshalb erwarte der Kreistag des Landkreises Ahrweiler, dass Jürgen Pföhler seiner politischen Verantwortung gerecht werde. „Wir fordern ihn auf, den Weg für einen Neuanfang frei zu machen“, sagte der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, der für seine Partei als Kandidat bei der Bundestagswahl antritt.