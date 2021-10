Song mit „The Heizer Monkeys“ : „Depeche Mode“-Drummer unterstützt das Ahrtal

Der Drummer der Kultband Depeche Mode unterstützte die Spendenaktion. Foto: picture alliance / dpa/Britta Pedersen

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein Song für das gebeutelte Ahrtal: Musikergrößen von „The Heizer Monkeys“ und der Kultband „Depeche Mode“ engagieren sich für die durch die Hochwasserflut in Not geratenen Menschen. Die Erlöse des Benefizsongs fließen direkt in zukünftige Ahrtal-Projekte.

Joey Heizer, der Initiator und Sänger des Benefizsongs für das Ahrtal „You Ahr not Alone“ kommt seit 13 Jahren ins Ahrtal – genauer gesagt an den Nürburgring. Genauso wie alle anderen Kollegen der Metal-Band „The Heizer Monkeys“ ist er begeisterter Rennsportfan. Die Idee zum rührigen Song „You Ahr not Alone“, an dem auch Depeche Mode-Drummer Christian Eigner mitgearbeitet hat, kam ihm wenige Tage nach der Katastrophe im Ahrtal.

Von Anfang an hat er gemeinsam mit seinem Manager vor Ort geholfen, erst beim Schippen und Räumen, später dadurch, dass er mit seiner Gitarre in die Ortschaften und zu den Helfercamps gefahren ist und dort den Menschen Trost gespendet hat.

„Joey hat ein starkes Verbundenheitsgefühl mit der Region und der Song zeigt seine tiefen Gefühle für die Menschen im Ahrtal“, so der britische Manager der Band, Jack Leuty. Sämtliche Verkaufserlöse und Einnahmen, die mit dem Song über die Webseite der Band generiert werden, fließen Projekten im Ahrtal zu.

Dass Schlagzeugerlegende Christian Eigner von Depeche Mode bei der Produktion am Keyboard und in der Pre-Production geholfen hat, hat mit seiner engen Freundschaft zum „Heizer“-Drummer Leo Willert zu tun.

Song ist zwischen Ahrtal, London und Österreich entstanden

Aufgrund der vielen Engagements der Bandmitglieder ist der Song schließlich „remote und digital“ zwischen Ahrtal, London und Österreich entstanden. Er wird auch Teil des neuen Albums der „The Heizer Monkeys“ sein, das in zwei bis drei Monaten auf den Markt kommen soll. Die starke Vernetzung im Ahrtal und der Kontakt zu den Organisatoren vom Ahrtal-Helfer-Shuttle kommt vor allem über die örtlichen Bekanntschaften zu Joey Heizer und seinem Manager am Nürburgring.

„Wir freuen uns sehr über die prominente Unterstützung. Das Ahrtal begeistert weltweit. Ein Reunion-Konzert von Depeche Mode hier bei uns - das wäre der Hit!", sagte Marc Ulrich, einer der Organisatoren des Shuttles, gegenüber dem GA nach der Pressekonferenz, auf der Heizer den Song live spielte.

Dazu wird es wohl nicht kommen. Doch immerhin versprach „Heizer Monkeys“-Manager Jack Leuty: „Unser Engagement für das Ahrtal wird nicht mit dem Auftritt auf der Pressekonferenz enden.“