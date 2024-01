Spendenverteilzentrum Ahrtal zieht Bilanz „Mit Sachspenden allein ist es heute nicht mehr getan“

Die Odyssee des Spendenverteilzentrums Ahrtal (SVA) hat ein Ende gefunden. Seit Jahresbeginn haben die ehrenamtlichen Fluthelfer um Nick Falkner ihre Zentrale im Bad Breisiger Industriegebiet bezogen, in einer etwa 250 Meter langen Lagerhalle Im Seifental 5. Am mittlerweile siebten Standort nach der Flutkatastrophe wollen sie länger bleiben als in den bisherigen Unterkünften, denn hier läuft der Mietvertrag über fünf Jahre.