Existenz gefährdet : Spritpreise machen Busunternehmen im Kreis Ahrweiler zu schaffen

Kreis Ahrweiler Busunternehmen im Kreis Ahrweiler beklagen hohe Preise für Sprit. Vor allem bei kleinen und mittelständischen Betrieben ist nach Angaben von Branchenvertretern die Existenz gefährdet. Nach dem Willen des Kreisausschusses sollen die Unternehmen nun finanzielle Hilfen bekommen.

Die Busunternehmer leiden unter den hohen Spritpreisen. Der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel, Stephan Pauly, spricht gar von einer „dramatischen Lage“. In der jüngsten Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses hat der ÖPNV-Experte berichtet, dass in einigen Betrieben die Liquidität angesichts eines über zwei Euro liegenden Dieselpreises nicht mehr gesichert sei. Hinzu kämen starke Anstiege bei den Personalkosten. Geht es nach dem Kreisausschuss, sollen die Unternehmen nun finanzielle Hilfen bekommen.

In den vergangenen Wochen gingen nach Auskunft der Kreisverwaltung Ahrweiler verstärkt Anfragen nach einer Erhöhung der ÖPNV-Tagespauschalen ein, mit denen der Busbetrieb finanziert wird – insbesondere die Schülertransporte. Einige Busunternehmer trugen gar Kündigungsabsichten vor. Darüber hinaus verschickte der Verband Mobilität und Logistik RLP (MOLO) einen offenen Brief zur Energiekostenexplosion an alle verantwortlichen Stellen. Tenor des Hilferufes: Man stehe am Rande der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Höhere Tagespauschalen im Gespräch

Die Preissteigerungen vor allem im Energiesektor bringen nach Aussage von MOLO insbesondere die klein- und mittelständischen Personenbeförderungsunternehmen zunehmend in existenzielle Nöte. Weiter wird in dem Brief ausgeführt, dass durch die angespannte Situation viele Unternehmen nicht mehr in der Lage seien, alle Mitarbeiter zu bezahlen. Sofern nicht zeitnah reagiert werde, seien auch im Kreis Ahrweiler Vertragskündigungen oder sogar Insolvenzen von Unternehmen zu befürchten. „Um einen Ausfall der Schüler- und Kindergartenbeförderung zu verhindern, ist es dringend erforderlich, zeitnah finanzielle Hilfestellungen zu gewähren“, so die Kreisverwaltung.