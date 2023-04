Beim Staatsbankett serviert Edler Tropfen von der Ahr für König Charles

Als der britische König Charles III. kürzlich zum Staatsbankett beim Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue in Berlin weilte, wurde viel über die Gästeliste gesprochen. Warum war wer dabei? So lautete die Fragen für jene, die vielleicht gerne dabei gewesen wären, aber im Gegensatz zu Rockmusiker Campino und Co. keine Einladung ihr Eigen nennen durften.