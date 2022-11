Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis : Stadt Sinzig ehrt drei Menschen, die sich für andere einsetzen

Sinzig Antonio Almeida vom SC Rhein-Ahr Sinzig, Songül Erdem vom Verein Merida und René Schmitt, Zugführer des Feuerwehr-Löschzuges Bad Bodendorf, haben sich uneigennützig für andere eingesetzt. Dafür haben sie jetzt den Sinziger Ehrenamtspreis empfangen.

Mit dieser Hilfe haben Söngül Erdem und ihre Vereinsmitglieder gezeigt, was in einer Gemeinschaft möglich ist, lobte Geron in seiner Laudatio.

„René Schmitt trat mit 15 Jahren in die Feuerwehr ein – und ist seitdem leidenschaftlich und engagiert dabei“, berichtete Geron in seiner Laudatio. Als Zugführer des Löschzuges Bad Bodendorf habe er während der Flutkatastrophe mit seinen Kameraden „quasi Übermenschliches geleistet und sich den bis heute bestehenden Dank und Respekt der Bürger verdient“.

„Ob im Sportverein, in der Kinder- und Seniorenbetreuung, in der Jugendarbeit, in der Kultur oder bei den Rettungsdiensten – ehrenamtliches Engagement ist unerlässlich für unsere Gesellschaft“, so Bürgermeister Andreas Geron. Welche große Bedeutung das ehrenamtliche Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt habe, sei nicht zuletzt im Rahmen der Flutkatastrophe und ihrer Folgen deutlich geworden.