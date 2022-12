Stadtrat in Sinzig​: Gebühren für Schmutzwasser steigen​

Der Hochbehälter in Bad Bodendorf: Eine Million Liter Wasser werden dort in zwei Becken gespeichert. Foto: ahr-foto

Sinzig In Sinzig hat der städtische Eigenbetrieb für die Wasserversorgung mit höheren Personal- und Energiekosten zu kämpfen. Die Gebühren für Schmutzwasser werden deshalb steigen.

Die Stadt Sinzig hat einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Denn erhebliche Investitionen im für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung eigens gegründeten Eigenbetrieb stehen an. „Besonderes Augenmerk wird hier weiterhin auf die Sicherung der Trinkwasserversorgung und den Schutz des Grundwassers gelegt“, so Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Für den Gesamtbetrieb sind dafür 2023 Investitionen von 7,2 Millionen Euro und laufende Aufwendungen von 6,5 Millionen Euro vorgesehen. Investiert werden soll insbesondere in das Ortsnetz, in einen neuen Hochbehälter sowie ein neues Betriebsgebäude. Zur Deckung von Kosten müssen Kredite von rund drei Millionen Euro aufgenommen werden.