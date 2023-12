Zwiebelmarkt in Bad Breisig Stadtrat macht Weg frei für Lichtershow und Riesenrad

Im Stadtrat sprach man sich dafür aus, den Markt nicht mehr bis Dienstag anzubieten, sondern jeweils am Montagabend zu beenden. Das komme auch den Marktbeschickern entgegen, die – so die Erfahrung – bereits in der Vergangenheit die Neigung zeigten, ihre Zelte früher abzubrechen. Um das Finale des Marktgeschehens attraktiver zu gestalten, will man in Bad Breisig überlegen, Live-Musik und eine Lichtershow im Kurpark anzubieten. Ebenfalls in Planung: der Aufbau eines Riesenrades während der Markttage. Hier werde noch ein Aufstellplatz mit der erforderlichen Standsicherheit gesucht, berichtete Stadt- und Verbandsbürgermeister Marcel Caspers (parteilos) im Rat.