Landespolitikerin an der Ahr : Bildungsministerin Stefanie Hubig besucht Container-Schule in Marienthal

Bildungsministerin Stefanie Hubig (l.) wird von Schulleiter Ralph Stollorz und vielen Dernauer Grundschulkindern in ihrer Containerschule in Marienthal in Empfang genommen. Foto: ahr-foto

Dernau/Marienthal Sie sähe, dass es aufwärts geht, zog Bildungsministerin Stefanie Hubig Fazit nach einem Besuch im Ahrtal. Doch die Dernauer Schulgemeinschaft sehnt sich nach einem Wiederaufbau und geregelten Alltag zurück.

Ein hölzernes Schiff mit Piratenflagge und bunte kleine Fußabdrücke auf dem notdürftig aufgebrachten Asphalt wiesen der Ministerin hoch über der Klosterruine Marienthal den Weg: Stefanie Hubig hat am Montag Schulen im Ahrtal besucht. Von einem der wohl schönsten Provisorien nach der Flutkatastrophe zeigte sich die Bildungsministerin aus Mainz ganz besonders angetan. Die Interimslösung, die man mit einer Container-Landschaft inmitten der Weinberge auf dem Gelände der Erinnerungsstätte „Lager Rebstock“ als vorläufigen Ersatz für die von der Katastrophe heimgesuchten Grundschule in Dernau gefunden hat, stieß auf großes Wohlwollen. Nach einem ausführlichen Rundgang und Gesprächen mit der Lehrerschaft besuchte die Vertreterin der Landesregierung noch die Barbarossaschule in Sinzig.

Die Flutkatastrophe hatte auch auf die Schulen im Ahrtal und ihre Schulgemeinschaften massive Auswirkungen. In Dernau waren Kellerräume und Erdgeschoss der mitten im Ort gelegenen St. Martin-Grundschule von den Wassermassen überflutet worden – ein Schulbetrieb war dort nicht mehr möglich. „Inzwischen sind die Räume getrocknet.“ Ob dort aber wieder irgendwann ein Schulbetrieb für die Grundschulkinder möglich sein wird, werde derzeit mit der Landesregierung besprochen, so Verbandsbürgermeister Dominik Gieler. Die Verbandsgemeinde Altenahr ist Schulträger der Dernauer Grundschule.

Schulleiter wünscht sich den Wiederaufbau der Grundschule im Ortskern

96 Dernauer Kinder werden derzeit in sieben Klassen in Containern von insgesamt acht Lehrern unterrichtet. Es gibt eine Küche, eine kleine Mensa, einen Hausmeisterraum, ein Lehrerzimmer und natürlich die nett gestalteten Klassenräume. „Hier lacht und lernt die Klasse 4a“ steht auf einer der Türen geschrieben, die sich auf den zwei Stockwerken der Schulanlage der Ministerin öffneten. „Wir fühlen uns sehr wohl hier“, berichtete Schulleiter Ralph Stollorz, der seit 2021 an der Spitze des Kollegiums steht. „Wir gestalten hier unseren Schulalltag. Wie es weitergeht, wissen wir allerdings noch nicht. Das alles steht noch ein bisschen in den Sternen.“ Auch die Verbandsgemeinde weiß noch nicht so genau, wohin die Schulreise geht. Gerne sähe man es, wenn am alten Schulstandort mitten im Dorf wieder ein geregelter Schulbetrieb aufgenommen werden könne.