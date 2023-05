Komunalpolitik denkt modern Stift und Finger statt Kreide und Schwamm

Im Sommer steht in der Quellenstadt die Erweiterung der Lindenschule um weitere Klassenräume an, zunächst temporär in Containern. Aktuell befindet sich die Maßnahme „Modulare Klassenzimmer“ in der Planung und Ausschreibung durch das Bauamt, berichtete Bürgermeister Marcel Caspers dem Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde. Insgesamt drei zusätzliche Klassenzimmer sollen geschaffen werden. Aktuell sind alle Klassenräume der Lindenschule bereits mit Smartboards ausgestattet. So soll es auch in den neuen Klassen sein. „Zum Einsatz sollen Smartboards der neuen Generation kommen, die keinen integrierten Beamer mehr benötigen. Es handelt sich um vollwertige Touch-Displays, die mit einem Stift oder den Fingern bedient werden können“, erklärte die Verbandsgemeindeverwaltung.