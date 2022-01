15 Millionen Euro für zwei Kilometer Ahrufermauer : Straßen, Brücken und Plätze im Weindorf sind dahin

Ein aktuelles Gutachten beziffert die Wiederaufbaukosten allein für die kommunale Infrastruktur des kleinen Örtchens Mayschoß auf mehr als 68 Millionen Euro. Foto: Martin Gausmann

Mayschoss Auf mehr als 68 Millionen Euro hat das Ingenieurbüro Julius Berger international die Flutschäden an der kommunalen Infrastruktur der Gemeinde Mayschoß geschätzt: Der Wiederaufbau von Radwegen, Sportplätzen, Brücken oder dem Dorfplatz kostet Geld. Und der Rat musste die ermittelte Summe sogar noch nach oben korrigieren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Schulze

Auf weit mehr als 68 Millionen Euro hat das Ingenieurbüro Julius Berger international mit Sitz in Wiesbaden die Flutschäden an der kommunalen Infrastruktur der Gemeinde Mayschoß geschätzt. Bei der Diskussion der Tabellen und Berechnungen im Mayschosser Gemeinderat zeigte sich, dass einige Werte nach Befund des Rates sogar zu niedrig angesetzt waren. Die Zahlen wurden korrigiert. So stellte der Rat fest, dass der Ahr-Radweg nicht nur zu 50, sondern zu 100 Prozent zerstört ist und der Gehweg entlang der Bundesstraße nicht zu 50, sondern zu 75 Prozent. Die neuen Zahlen fließen in die Unterlagen über die Flutschäden in allen Orten ein, die jetzt über den Kreis ans Land weitergegeben werden. Ergänzungen sind aber auch später möglich.

Baubeginn im Katastrophengebiet auch ohne Genehmigung der Anträge möglich

Wie der Altenahrer Kämmerer Wolfram Bäcker im Rat erläuterte, können dringende Maßnahmen zum Wiederaufbau schon jetzt und ohne Finanzierungszusage begonnen werden, da generell ein vorzeitiger Beginn der Arbeiten ab dem Datum 15. Juli 2021, dem Tag der Katastrophe, genehmigt ist. Denn mit der Bearbeitung all der Anträge aus dem Katastrophengebiet werden die zuständigen Mainzer Ministerien viel Zeit benötigen.

Neu in die Liste der Schäden aufgenommen wurde die Brücke des ehemaligen zweiten Bahngleises, jetzt Radweg, in Richtung Rech, Höhe „Bergischer Hof“. Für den Wanderparkplatz am Bahnhof und für den dortigen Buswarteplatz wurde ein Zerstörungsgrad von 100 Prozent festgesetzt, für den Wohnmobilplatz ein Grad der Zerstörung von 75 Prozent. Die hölzerne Anna-Brücke in Laach wurde von der Flut fortgetragen (Schaden 4,9 Millionen Euro). Wie sie war auch die Brücke zum Sportplatz, ein Bau aus Aluminium, neueren Datums (1,6 Millionen Euro Schaden). Standgehalten hat die Brücke zum Bahnhof, wenn sie auch beschädigt wurde und ihre Statik überprüft werden muss (Schaden 1,47 Millionen Euro). Der Verlust des Sportplatzes macht einen Schaden von 3,6 Millionen Euro aus, dazu kommen 836.000 Euro für das Sportheim. Die Zerstörungen am Waagplatz, dem Festplatz des Dorfes, sind mit 2,4 Millionen Euro dokumentiert. Der Bau der Notstraße nach Kalenborn ist mit 1,3 Millionen Euro enthalten. Nach der Flut und der Zerstörung der Bundesstraße entlang der Ahr war das Weindorf von der Außenwelt abgeschnitten. Darum hatte sich der Krisenstab kurzfristig zum Bau einer Verbindung zum Straßennetz auf der Höhe entschlossen.

Der finanziell größte Schaden ist mit 15 Millionen an der Ahrufermauer entstanden