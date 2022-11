Denkmalschützer reagieren auf Kritik : Streit um Erhalt der Nepomuk-Brücke entbrennt

Abriss oder Erhalt? Gemeindevertreter und Experten ringen um die Zukunft der nach der Flut stark beschädigten Nepomuk-Brücke in Rech. Foto: dpa/Thomas Frey

Rech Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt weiterhin den möglichen Erhalt der historischen Bogenbrücke in Rech in Aussicht und attackiert die SGD Nord und Rechs Bürgermeister nach deren Kritik scharf.

Die Diskussion der Frage hält an, ob abgerissen werden sollte, was die Ahr-Flut vom Juli 2021 von der historischen Bogenbrücke in Rech übrig ließ. Bürgermeister Benjamin Vrijdaghs hält es aus Sicherheitsgründen weiterhin für unverantwortlich, die Brücke zu erhalten, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hingegen macht sich nach wie vor für ihren Erhalt stark.