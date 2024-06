Unfälle mit Rehkitzen sollen reduziert werden Spürnasen am Nürburgring retten Menschen und Tiere

Joola springt in froher Erwartung aus dem Kofferraum. Noch bevor Frauchen das entscheidende Kommando gibt, ahnt der Australian Shepherd schon, dass es wieder los geht. „Such“, ruft Monika Wirfs, und ihre Hündin setzt sich daraufhin so engagiert in Bewegung, dass der Mensch am anderen Ende der Leine kaum hinterherkommt. Joola hastet und hechelt über Stock und Stein in den Wald, bis sie im Dickicht ihr Zielobjekt findet: ein ihr wohlbekanntes Familienmitglied, denn diesmal war das Ganze „nur“ Training.