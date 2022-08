Weinwochen geplant : An der Ahr wird es wieder Weinfeste geben

Der Winzer-Nachwuchs steht in den Startlöchern: Die Weinfeste an der Ahr sollen wieder steigen, wenngleich coronabedingt noch auf bunte Umzüge wie in Ahrweiler im Jahr 2019 verzichtet werden muss. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Zahlreiche Weinfeste werden an der Ahr wieder stattfinden. Auch das Rahmenprogramm kann sich vielerorts sehen lassen. Bei den Ahrweiler Weinwochen wird es für die neue Burgundia allerdings keinen Winzerfestzug geben.



Die Ahrweiler Weinwochen sind zurück. An den beiden ersten Septemberwochenenden wird es in der Rotweinmetropole endlich wieder weinselige Zeiten geben. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Ahrtal macht man sich aber nicht nur in Ahrweiler wieder auf den Weg hin zu Festen rund um das wichtigste Produkt des Tals, den Wein. Auch in Heimersheim, Bachem, Walporzheim, Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr kommen Freunde der hiesigen Tropfen noch in diesem Jahr auf ihre Kosten. Vielerorts finden die Wein- und Winzerfeste dabei gegenüber früheren Jahren noch in einer Art abgespeckter Version statt. Insbesondere auf die beliebten Umzüge muss oftmals noch verzichtet werden, oder diese finden in kleinerer Form statt.

Neue Weinmajestät soll gekürt werden

Auch in Ahrweiler wird es in diesem Jahr noch keinen Winzerfestzug geben. Was es aber geben wird, ist eine neue Burgundia. So heißt die Weinmajestät dieser Stadt. Amtierende Repräsentantin des Rebensaftes ist Ruth Simons. Sie war vor zwei Jahren, damals bereits unter den Regeln der Corona-Bekämpfungsverordnungen, im Garten des ehemaligen Klosters Calvarienberg als Burgundia für die Saison 2020/2021 proklamiert worden. Nun freut sie sich, am Freitagabend, 2. September, von 19.30 Uhr an auf der Bühne am Ahrweiler Markt die Krone an ihre Nachfolgerin weitergeben zu können. Das ist dann auch der Startschuss für die Ahrweiler Weinwochen, die sich in diesem Jahr über viele Teile der Ahrweiler Altstadt erstrecken sollen. Innerhalb der historischen Stadtmauer können die Gäste dann bei einem guten Tropfen Ahrwein fröhliche, gesellige und unbeschwerte Stunden verbringen.

Vom 2. bis 4. September beim Winzerfest und 9. bis 11. September beim Ahrweiler Weinmarkt heißt es auf dem inzwischen wieder wunderschön errichteten Marktplatz und vor der Kulisse des gemütlichen Blankartshofs aufs Neue: „Zum Wohl!“ An den Ständen der bekannten und beliebten Weingüter der Ahr sowie der vielfältigen Gastronomie werden die Besucher mit den reichhaltigen Erträgen der Ahrtaler Weinreben sowie mit kulinarischen Highlights verwöhnt. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm sowohl am Marktplatz als auch am Blankartshof sorgt an allen Tagen für gute Laune und Unterhaltung. Livebands auf der Marktplatzbühne laden zum Mitsingen und Mittanzen ein. Dabei ist geplant, das musikalische Programm am Samstag innerhalb der Stadt zu erweitern.

Veranstalter bieten Weingläser zum Kauf an

Wie auch an vielen weiteren Weinorten der Ahr wird es aufgrund der noch immer geltenden Corona-Einschränkungen keine Weingläser auf Pfandbasis geben. In Ahrweiler können Weingläser an gesonderten Hütten, die sich auf dem Marktplatz und am Blankartshof befinden, für fünf Euro pro Stück erworben werden.

Gefeiert werden können die Ahrweiler Weinwochen an den beiden ersten Septemberwochenenden jeweils am Freitag von 16 bis 1 Uhr und samstags von 11 bis 2 Uhr. Sonntags öffnen die Stände um 11 Uhr und schließen um 22 Uhr (erstes Wochenende) beziehungsweise um 19 Uhr (zweites Wochenende). Christian Lindner, der Vorsitzende des Ahrtal-Tourismus ist gut gestimmt: „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste schon bald wieder zu unseren beliebten Weinfesten an der Ahr zu begrüßen.“