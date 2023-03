Pächter hört auf Thermalfreibad in Bad Bodendorf braucht neuen Betreiber

Außerdem wolle der Vorstand – im Sinziger Schloss oder anderswo in der Stadt – einen Workshop zur Zukunft des Bades veranstalten. Dort sollen, so Diedenhofen, Ideen und Wünsche kreiert, gebündelt und anschließend in die Öffentlichkeit und, „mit sanftem Druck“, wie er sagte, in die Kommunalpolitik hineintragen werden.