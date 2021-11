Stadt definiert Vergabeverfahren : Tiny-Häuser sind in Sinzig begehrt

Tiny-Häuser sind in Sinzig begehrt

Die Flut hat die Infrastruktur in Sinzig beschädigt, einige Menschen haben ihr Zuhause verloren. Für Betroffene sollen Tiny-Häuser errichtet werden. Foto: Benjamin Westhoff

Sinzig Altenahr und den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie Sinzig sollen 170 Tiny-Häuser zur Verfügung gestellt werden. Nun legt die Stadt Sinzig die Vergabekriterien fest.

Mit Spendengeldern aus der Aktion „Deutschland hilft“ werden der Verbandsgemeinde Altenahr und den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie Sinzig nach derzeitigem Stand 170 Tiny-Häuser zur Verfügung gestellt. Sinzig soll 42 dieser Mini-Häuser bekommen, die an der Kölner Straße oder auch im Bad Bodendorfer Kurpark aufgestellt werden sollen. Gedacht sind sie für Menschen, die ihren Wohnraum bei der Flutkatastrophe im Juli verloren haben. Im Stadtrat wurden nun die Vergabekriterien festgelegt. Die Nachfrage ist nämlich weitaus größer als das Angebot.

Die ersten Häuser werden in diesen Tagen geliefert. Sie sind mit bis zu fünf Personen bewohnbar – realistisch ist allerdings eine Belegung mit lediglich drei bis vier Personen. Die Standzeit beträgt maximal zwei Jahre. Bis dahin müssen sich die Nutzer eine eigene neue Bleibe gesucht oder die bisherige, der Flutwelle zum Opfer gefallene Wohnung saniert haben, so dass sie wieder bezogen werden kann. Die Miete soll sich einheitlich auf 400 Euro belaufen, die Nebenkosten sind eingeschlossen.

Stadtrat definiert Anspruchsgrundlagen

Im Stadtrat wurde nun beschlossen, wer in den Tiny-Houses wohnen darf: Zunächst müssen die Nutzer in Sinzig gemeldet sein. Familien mit Kindern, die gleichzeitig Hauseigentümer sind und die ihr Eigentum wieder aufbauen, deren Kinder zudem im Ort die Kitas und Schulen besuchen, können sich bewerben. Ferner gehören Mieter dazu, deren Wohnung von der Flut betroffen war und die gerne ihre Wohnung wieder beziehen möchten. Vor allem diejenigen, die nach der Naturkatastrophe in Notunterkünfte nach Mendig gebracht wurden, sollen wieder die Möglichkeit bekommen, im Heimatort wohnen zu können.