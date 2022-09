Tiny-Häuser in Altenahr: Nach Flutopfern könnten Feriengäste einziehen​

Altenahr Der Rat der Verbandsgemeinde Altenahr hat sich mit der Nachnutzung der Tiny-Häuser befasst, in denen derzeit von der Flut betroffene Menschen leben. Künftig könnten sie als Unterkünfte für Touristen dienen.

Die Flut vor einem Jahr hat zahlreiche Häuser an der Ahr in der Verbandsgemeinde Altenahr (VG) fortgerissen, beschädigt oder durch kontaminierten Schlamm unbewohnbar gemacht. Dennoch wollten viele Betroffene ihre Heimat nicht verlassen oder so schnell wie möglich zurückkehren. Als Notlösung dienen Tiny-Häuser, die relativ schnell errichtet werden und eine Zeitlang Obdach geben können. Jetzt befasste sich der Rat der VG mit der Zukunft der Kleinsthäuser für de Zeit, in der sie nicht mehr als Unterkünfte für Flutgeschädigte erforderlich sind. Einstimmig beauftragte der Rat die Verwaltung, ein Konzept für eine Nachnutzung erarbeiten zu lassen.