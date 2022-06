Kontrolle verloren : 54-Jähriger stirbt bei Touristenfahrt um den Nürburgring

Nürburg Am Pfingstmontag ist bei Touristenfahrten auf dem Nürburgring ein 54-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer durch den Aufprall tödlich verletzt.

Am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr ist ein Motorradfahrer bei einer Touristenfahrt um den Nürburgring ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 54 Jahre alte Mann in einer Rechtskurve im Streckenbereich „Kallenhardt“ nach links von der Strecke abgekommen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke und einem Schutzpfosten. Nach Angaben der Polizei waren keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der Fahrer des Motorrads wurde durch den heftigen Aufprall tödlich verletzt.