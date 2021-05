Unfall in Vettelhoven : Totalschaden nach missglücktem Überholmanöver

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Foto: Polizei

Vettelhoven In Vettelhoven im Kreis Ahrweiler sind am Donnerstag mehrere Personen bei einem Unfall verletzt worden. An mehreren Autos entstand Totalschaden. Ursache war nach Angaben der Polizei ein versuchtes Überholmanöver.



Bei einem Verkehrsunfall in Vettelhoven sind am Donnerstagabend mehrere Personen leicht verletzt worden. Das berichtet die Poizei. Demnach kollidierte ein Autofahrer beim Überholen in der Ortslage mit dem Gegenverkehr. Die beteiligten Fahrzeuge hätten jeweils Totalschaden erlitten.

Die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler bittet nun Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer des Wagens, der im Ortseingang aus Richtung Holzweiler kommend überholt wurde, sich bei der Polizei zu melden: 02641 9740.

