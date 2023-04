Tour de Ahrtal Für einen Tag gehört die Straße den Radfahrern

„Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr wieder möglich ist, das Obere und Mittlere Ahrtal bei der Tour de Ahrtal miteinander zu verbinden“, sagte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) bei einer Presskonferenz im Gemeindehaus Antweiler (Verbandsgemeinde Adenau) am Dienstag. Nachdem die Tour de Ahrtal im vergangenen Jahr, knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe, mit dem Motto: „Es geht nicht weit, aber weiter!", immerhin zu iher 15. Auflage gestartet sei, gehe es in diesem Jahr noch weiter. Die Veranstaltung liege den Menschen im schwer gebeutelten Ahrtal ohnehin sehr am Herzen, „sie war schließlich jahrzehntelang ein ganz wichtiger Bestandteil der touristischen Vermarktung.“ Diesen Nimbus soll sie nun wieder erreichen und zugleich einen weiteren Schritt in Richtung Normalität und einen großen Lichtblick im Veranstaltungskalender darstellen.