Rotes Kreuz beendet Einsatz : Die Trinkwasserversorgung im Ahrtal funktioniert wieder

Ahrtal Rund 100 Tage nach der Flutkatastrophe ist die Wasserversorgung im Ahrtal wieder hergestellt. Damit endet auch der Einsatz des Roten Kreuzes, das seit Mitte Juli die betroffene Bevölkerung mobil mit Trinkwasser versorgt hatte.

Das Leitungsnetz für Trinkwasser im rheinland-pfälzischen Ahrtal ist wieder hergestellt und die Versorgung durch die örtlichen Wasserwerke sichergestellt. Damit beende das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hessen 15 Wochen nach der Flutkatastrophe die mobile Trinkwasserversorgung des Ahrtals zum 30. Oktober, teilte das DRK am Donnerstag in Wiesbaden mit. Seit dem 16. Juli, einen Tag nach der Katastrophe in der Nacht zum 15. Juli, hätten 150 ehrenamtliche Mitarbeiter des DRK aus Hessen die Trinkwasserversorgung im gesamten Ahrtal aufgebaut und betrieben.