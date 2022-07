Bei Sinzig : Ahr versickert noch vor der Rheinmündung

Sinzig Wärme und Trockenheit haben auch der Ahr erheblich zugesetzt. Den Weg in den Rhein schafft der Fluss aktuell nicht mehr. Und das fast genau ein Jahr nach der katastrophalen Flut.

Ein seltenes Schauspiel ist am Dienstagnachmittag in Sinzig zu beobachten gewesen. Nicht nur kühlten sich hitzegeplagte Menschen mitunter trotz Lebensgefahr im Rhein ab, sondern Wärme und Trockenheit sorgten auch dafür, dass das Wasser der Ahr die dortige Mündung in den Rhein nicht mehr erreichte.