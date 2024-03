Baumpflanzaktion in Müsch Über 14.000 Bäume sollen Klimakatastrophe und Starkregen trotzen

Das war wohl eine richtige Einschätzung. „Offensichtlich ist das Pflanzen eines Baumes etwas, was die Leute sofort anspricht und darin bestärkt, das Richtige zu tun“, freute sich Fernsehmoderator Dieter Könnes (Stern TV, RTL) am Mittwoch in Müsch über den unerwarteten Erfolg seiner Baumpflanzaktion. 10.000 Bäume sollten in dem von der Ahrflut schwer gezeichneten Ort gepflanzt werden, das hatte die von Könnes mitgegründete Initiative „Robin Gut“ als Ziel ausgegeben. Doch am Ende waren es sogar 14.142 Bäume, die vom Adenauer Forstamtsleiter Winand Schmitz und seiner Waldarbeiter-Mannschaft auf einer bislang brachliegenden Fläche oberhalb des Ortes angepflanzt werden können.