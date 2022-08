Unfall bei Sinzig : Lkw gerät in Mittelleitplanke – lange Staus auf der A61

Sinzig Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der A61 bei Sinzig in die Mittelleitplanke geraten. Aufgrund des Unfalls sind in beide Richtungen Fahrstreifen gesperrt, es bilden sich lange Staus.



Aufgrund eines Lastwagen-Unfalls kommt es am Montagmorgen auf der A61 zu erheblichen Behinderungen. Ein Lastwagen war nach Angaben der Polizei gegen 6.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Niederzissen und Sinzig in Fahrtrichtung Norden nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke geraten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Lastwagenfahrer während der Fahrt eingeschlafen. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss.

Bei dem Unfall wurde die Fahrbahn der Polizei zufolge erheblich verunreinigt. In Richtung Süden sind daher aktuell der mittlere und der linke Fahrstreifen gesperrt, in Richtung Norden der linke. In beide Richtungen staut es sich derzeit auf mehreren Kilometern Länge.

