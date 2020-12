B9 Richtung Sinzig war gesperrt : Radfahrerin nach Lkw-Unfall bei Bad Breisig verstorben

Die B9 in Bad Breisig. (Archivfoto) Foto: Martin Gausmann

Update Bad Breisig/Sinzig Auf der B9 in Richtung Sinzig gab es am Morgen starke Verkehrsbeeinträchtigungen. Hinter Bad Breisig kam es zu einem folgenschweren Unfall, an dem auch eine Radfahrerin beteiligt war. Diese verstarb am Unfallort.



Wie die Polizei Remagen mitteilte, wurde ihr um 7.43 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B9 gemeldet. Die Strecke zwischen Bad Breisig und Sinzig war seitdem in Richtung Sinzig für einige Zeit komplett gesperrt. Eine weiträumige Umleitung wurde zwischenzeitlich eingerichtet, seit 12.30 Uhr ist die Strecke aber wieder ohne Einschränkungen befahrbar.

Nach ersten Informationen wurde auf dem vierspurigen Streckenabschnitt auf Höhe der Goldenen Meile eine Radfahrerin von einem in die gleiche Richtung fahrenden Lastwagen erfasst und schließlich von einem weiteren Pkw tödlich verletzt. Der Notarzt habe umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Wie die Polizei gegen 10.30 Uhr mitteilte, verstarb sie noch an der Unfallstelle.

Weitere Berichterstattung folgt.

