Unfall auf dem Nürburgring : Motorradfahrer bei Unfall auf der Nordschleife lebensgefährlich verletzt

Adenau Ein Motorradfahrer ist am Dienstag auf der Nordschleife des Nürburgrings verunglückt und schwer verletzt worden. Der 32-Jährige musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der Nordschleife des Nürburgrings bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 32-Jährige im Streckenabschnitt Schwalbenschwanz mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve und kam dort von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke und verletzte sich dabei schwer. Der Mann aus dem Kreis Steinfurt wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.