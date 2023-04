Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler Mehrere Personen nach Kollision in Fahrzeugen eingeklemmt

Laut Polizeiangaben fuhr ein 18-Jähriger aus der Grafschaft mit einem silbernen hoch motorisierten Pkw in Richtung Holzweiler. Beim Ausscheren, um drei hintereinander fahrende Fahrzeuge zu überholen, übersah er vermutlich, dass der erste Pkw in der Kolonne den Blinker betätigt hatte, um nach links abzubiegen. Der 18-Jährige krachte mit hohem Tempo in die Fahrerseite einer 61-jährigen Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Durch den heftigen Aufprall schleuderten beide Autos von der Fahrbahn und bleiben im Seitenbereich liegen.