Unfall bei Kempenich : 23-Jährige stirbt bei Kollision mit Lkw auf B412

Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kempenich Bei einem Unfall auf der B412 ist in der Nacht zum Pfingstmontag eine 23-Jährige gestorben. Sie war frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Beifahrerin der Frau wurde schwer verletzt.

Eine 23-Jährige ist in der Nacht zum Pfingstmontag auf der B412 bei einer Kollision mit einem Lkw gestorben. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, war die Frau aus Baden-Württemberg gegen 1.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen in der Nähe von Kempenich frontal mit dem ihr entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen.