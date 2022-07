Unfall bei Meuspath​: Sattelzug verliert 600 Liter Kraftstoff auf B258

Ein Fahrer ist am Sonntag laut Polizei gegen 23.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 258 aus bislang unbekannter Ursache mit einem Fahrbahnteiler kollidiert (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Unverletzt geblieben ist ein Fahrzeugführer bei einem Unfall am Sonntagabend auf der B 258. Wie die Polizeiinspektion Adenau mitteilte, war ein 32-Jähriger aus Dorsten gegen 23.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 258 vom Nürburgring kommend in Fahrtrichtung Herresbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache sei er in Höhe des Ortes Meuspath mit einem Fahrbahnteiler kollidiert. Laut Polizeiinspektion wurde dieser dabei durchbrochen und auseinandergerissen.