Unfall in Adenau : Mann flüchtet von Unfallstelle und will Auto bei Polizei abholen

Adenau Zwei Autos sind bei einem Unfall im Landkreis Ahrweiler frontal zusammengestoßen, zwei Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete vom Unfallort. Lange blieb er aber nicht unentdeckt.

Ein 33-Jähriger hat einen Unfall in Adenau (Landkreis Ahrweiler) verursacht, ist geflüchtet und später auf dem Polizeipräsidium erschienen, um sein Auto abzuholen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei dem Frontalzusammenstoß zwei Menschen leicht verletzt.

Demnach sei der 33-jähriger Mann aus bisher ungeklärter Ursache am Freitagabend in einer Kurve mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Die Insassen, eine 25-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann, kamen laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus.