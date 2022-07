Unfall mit Fahrerflucht in Adenau : Zwölfjähriges Mädchen wurde von Auto erfasst und verletzt

Adenau Am Mittwoch wurde ein zwölfjähriges Mädchen vermutlich auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer beging anschließend Fahrerflucht.

Bei einem Autounfall wurde am Mittwoch ein zwölfjähriges Mädchen verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich das Unglück auf der Hauptstraße in Adenau. Die junge Fußgängerin beabsichtigte demnach, die Fahrbahn an einem Zebrastreifen zu überqueren und wurde dabei von einem weißen Kleinwagen angefahren. Durch den Zusammenstoß sei das Mädchen verletzt worden.