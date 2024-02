Tödlicher Unfall am Rosenmontag Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Fahrer des Hönninger Karnevalswagens

Nach dem tödlichen Unfall in einem Motivwagen bei Hönningen im Kreis Ahrweiler hat die Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Da die Ermittlungen noch am Anfang stünden, sei der Unfallhergang derzeit noch nicht näher aufgeklärt, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag auf dpa-Anfrage mit.