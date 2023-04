Unfall in Niederzissen Fahrerin verletzt sich schwer nach Überschlag mit dem Auto

Gegen 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag hat eine Frau auf der Landstraße 88 die Kontrolle über ihr Auto verloren. Laut Polizeiangaben überschlug sich der Wagen anschließend mehrfach. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer und musste von den alarmierten Rettungskräften nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.