Unfall zwischen Remagen und Sinzig : Auto landet im Gleisbett - Zwei Verletzte

Bei einem Unfall an einem Gleisbett in Sinzig sind zwei Personen verletzt worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Sinzig Ein Auto ist am späten Samstagabend in Sinzig von der Straße abgekommen und auf eine Bahnstrecke geraten. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ein Autofahrer ist am Samstagabend gegen 22.45 Uhr in Sinzig ins Schleudern gekommen, in den Bereich einer Bahnstrecke geraten und dort auf der Seite liegen geblieben.