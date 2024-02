Auf L214 nahe Koblenz 39-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Nach Polizeiangaben war der Fahrer eines Pkw aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr gefahren und mit einem Lkw zusammengestoßen. Während der Rettungsmaßnahmen geriet das Auto in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend, der Fahrer allerdings verstarb noch am Unfallort.