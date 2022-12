Bürgermeister zur Ahr-Flut : „Wir haben uns selbst geholfen“

Helmut Lussi, Bürgermeister der Gemeinde Schuld, vier Monate nach der Flutkatastrophe. An diesem Freitag sagte er im Untersuchungsausschuss aus. Foto: Stephan Stegmann

Mainz Mehrere Ahr-Ortsbürgermeister haben im Untersuchungsausschuss von den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe berichtet. Neben viel Lob bei der Zusammenarbeit gab es aber auch Kritik.

Nachdem die Flut am 15. Juli durchgezogen war und sich das Wasser wieder zurückgezogen hatte, war im Ahrtal nichts mehr wie zuvor. Über Tage, ja Wochen, ging es nur darum, dass das Leben irgendwie wieder funktionierte. Wie diese Zeit in den Kommunen verlief, das berichteten am Freitag im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zahlreiche Bürgermeister aus dem Ahrtal.

Der Tenor bei nahezu allen, die an diesem Morgen zu Wort kamen: Weil Strom, Wasser und Kommunikation fehlten und oft auch die Wege in die nächsten Dörfer nicht passierbar waren, waren die einzelnen Ortsgemeinden auf sich allein gestellt. „Wir haben uns selbst geholfen“, sagte zum Beispiel Peter Richrath, ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Antweiler. „Wir haben gesehen, dass die Bevölkerung ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen hatte.“ Das seien die Prioritäten in den ersten Tagen gewesen. Das habe gut funktioniert – auch weil sich die Bürger untereinander viel geholfen hätten. Andere Dinge habe man im Dorf auch selbst in die Hand genommen. Für die Müllbeseitigung habe er bundesweit mit Firmen Kontakt aufgenommen. „Plötzlich standen 15 Sattelschlepper auf dem Sportplatz.“

Hilfe nach der Flut: Lob für Bundeswehr, Polizei und Feuerwehr

Richraths Kollege Helmut Lussi aus Schuld berichtete davon, dass die Verbandsgemeinde Adenau in den ersten Tagen nach der Katastrophe den Ort sehr gut unterstützt habe. „Als die ADD die Koordination übernommen hat, brauchten wir für manche Aufgaben erst das Okay des Präsidenten, ein neues Formblatt oder sonst eine Genehmigung. Das war kontraproduktiv“, so Lussi. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes hatte am dritten Tag nach der Flut die Einsatzleitung übernommen.

Während die Ortsbürgermeister Lobeshymnen auf die Bundeswehr, die Polizei, die Feuerwehr und die vielen Freiwilligen sangen, gab es Kritik am Technischen Hilfswerk (THW). Erst eine Woche später sei eine Gruppe aufgeschlagen, sagten Richrath und sein Kollege Udo Adriany aus Müsch. Lussi berichtete, dass die THW-Einheiten oft ausgetauscht worden seien. „Das war nicht so produktiv.“