Expertin aus dem Traumahilfezentrum im Ahrtal „Das Unwetter ist nicht spurlos an den Menschen hier vorbeigegangen“

Die Flutkatastrophe 2021 hat bei vielen Menschen im Ahrtal seelische Narben hinterlassen. Was schwere Unwetter, wie das am Donnerstagabend, bei Betroffenen auslöst, weiß Michaela Friedmann-Lieser. Sie ist Assistenzärztin in der privaten Dr.-von Ehrenwall´schen-Klinik in Ahrweiler. Sie unterstützt als Mitarbeiterin der Klinik ebenfalls das Traumahilfezentrum im Ahrtal, welches Betroffenen der Flutkatastrophe niedrigschwellig psychologische Hilfe anbietet.