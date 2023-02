Urlaub nach Flut im Ahrtal : Falschen Reisegrund angegeben? - Verfahren gegen Ex-ADD-Vize

Geschäftsführung des „Zukunftsvereins Ahr“ : Ex-ADD-Vize Hermann will doch nicht an die Ahr An ihrem Urlaub im Anschluss an die Flut an der Ahr gab es viel Kritik an der ehemaligen ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann. Nun verzichtet sie darauf, die Geschäftsführung des geplanten Vereins „Zukunftsregion Ahr“ zu übernehmen.