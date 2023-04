Entscheidung für den Naturschutz Sinzig bekommt einen Urwald

Sinzig bekommt einen Urwald. Im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung hatte man bereits vor Jahren empfohlen, einen Teil des Stadtwaldes sich selbst zu überlassen und nicht weiter zu bewirtschaften. Am Donnerstag stimmt das Gremium nun über den Projektstart ab. Das letzte Wort hat am 22. Juni der Stadtrat. Dies gilt jedoch als Formsache. Durch die Corona-Pandemie, Personalengpässe sowie die Flutkatastrophe im Juli 2021 wurden die Pläne für dieses „Urwald-Refugium“ zunächst auf Eis gelegt. Jetzt leben sie wieder auf: Interessierte Personen können Pacht-Anteile bei der Stadt erwerben und so ihr Engagement für den Wald und für den Naturschutz dokumentieren.