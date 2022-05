50 Feuerwehrleute im Einsatz : Jagdhaus in der Verbandsgemeinde Altenahr brennt nieder

Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand in einem Jagdhaus in Berg-Vellen in der Verbandsgemeinde Altenahr. Foto: Martin Gausmann

Berg-Vellen In Berg-Vellen in der Verbandsgemeinde Altenahr brennt ein Jagdhaus. 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Zu Beginn standen sie vor einer besonderen Herausforderung.

Feuerwehrleute bekämpfen zur Stunde einen Brand in einem Jagdhaus in Berg-Vellen in der Verbandsgemeinde Altenahr. Dem Feuerwehrchef in der Verbandsgemeinde, Frank Linnarz, zufolge sei das Haus ein „Totalschaden“ und einsturzgefährdet. Löschen könnten seine Kameraden daher nur von außen.