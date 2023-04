Ratsbeschluss Verbandsgemeinde Altenahr tritt Klimapakt des Landes bei

Mehr aus dem Rat

Im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr ging es ferner um eine Flutzulage für Beschäftigte der Verwaltung. Personal ist knapp, nicht nur beim Handwerk, unter Ingenieuren und Architekten, sondern auch in den Verwaltungen. So ist nach der Flutkatastrophe Personal auch aus der VG abgewandert. Darum will die VG ihrem Personal, außer den Beamten, eine Flutzulage gewähren. Diese ist für 2023 und 2024 vorgesehen. Der Rat votierte einstimmig dafür.

Als Begründung wird angeführt, dass die Angestellten zur Zeit unter erschwerten Bedingungen in provisorischen Arbeitsstätten in einem früheren Hotel und mit gespendeten Möbeln, teils auch in einer Leichtbauhalle arbeiteten. Die Flutzulage soll auch für das Personal des Jugendbüros, für Mitarbeiter der Klärwerke und der Schulen gelten. Die VG hofft auf diese Weise, ihr angestammtes Personal halten zu können. Die Kosten werden für dieses Jahr mit 224.250 Euro veranschlagt. Das Mainzer Innenministerium habe eine Förderung in Aussicht gestellt, so Stodden.ne