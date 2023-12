Haushalt in Bad Breisig Verbandsgemeinde senkt Umlage für angeschlossene Kommunen

Aber der Reihe nach: Ob Energiepreise, Tariferhöhungen oder Steilanstieg bei Investitionskosten: Wie bereits im laufenden Jahr beeinflussen die üblichen Ausgabensteigerungen in allen Aufgabenbereichen auch den für 2024 geplanten Etat. An Einnahmen verbucht man im Rathaus in erster Linie die Umlagezahlungen der Stadt und der drei Gemeinden. Ansonsten schlagen lediglich Zuschüsse und vom Land gezahlte Schlüsselzuweisungen bei den Einzahlungen zu Buche. Eine eigene Ertragshoheit hat die Verbandsgemeinde lediglich bei einigen Gebühren und bei der Vergnügungssteuer, von der man sich im nächsten Jahr 400.000 Euro erhofft. Lange ist es noch nicht her, da war das Vergnügen in Bad Breisig etwas stärker ausgeprägt – und brachte Einnahmen von stattlichen 700.000 Euro.