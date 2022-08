Tankstellen-Einrbrüche an der Ahr : Verdächtige fliehen in Ahrbrück vor der Polizei

Ahrbrück Im Ahrtal ist es kürzlich zu mehreren Einbrüchen in Tankstellen gekommen. In Ahrbück floh nun ein verdächtiges Trio vor der Polizei.

Drei junge Männer sind in Ahrbrück am frühen Mittwochmorgen vor der Polizei geflüchtet. Das geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor. Demnach kommen die Personen für aktuelle Einbrüche in Tankstellen in Betracht. Den Angaben zufolge fiel einer Streife der Polizei Adenau gegen 3.40 Uhr ein silberner Ford Focus auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle in der Ahrbrücker Hauptstraße auf. Aufgrund vorausgegangener Tankstellen-Einbrüche in Ahrbrück und Hönningen sollten Fahrzeug und Insassen einer Kontrolle unterzogen werden, heißt es im Polizeibericht. Als sie den Streifenwagen erkannten, seien die Fahrzeuginsassen jedoch sofort fußläufig geflüchtet und hätten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Verstärkung samt eines Polizeihubschraubers nicht mehr gestellt werden können.