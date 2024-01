Verein nimmt Arbeit auf Was der Verein Zukunftsregion Ahr wirklich bewegen kann

Er soll die Akteure des Wiederaufbaus vernetzen, er soll helfen, die Zukunft der durch die Flutkatastrophe so stark zerstörten Region neu zu gestalten, zu entwickeln und zu fördern. Der zu diesem Zweck gegründete Verein „Zukunftsregion Ahr“ hat seine Arbeit aufgenommen. Die Vorstellung der Vereinigung fand nun – passend zu seiner Zielsetzung – in den frisch renovierten Räumen des ehemaligen Gaswerkes in Ahrweiler statt. Das „Alvitha Zentrum für Gesundheit und Bewegung“ an der Peter-Jansen-Straße erwies sich nicht nur als bemerkenswerte Location, sondern auch als sichtbares Zeichen für einen Neuanfang. Aus dem historischen Gebäudeensemble ist ein eindrucksvoller Treffpunkt geworden, der eine gelungene Synthese von Historie, Gegenwart und Zukunft darstellt. Der Vorsitzende des Vereins Zukunftsregion Ahr, Guido Mombauer, Vorstand der Kreissparkasse Ahrweiler, konnte sich über ein volles Haus freuen.