Arbeitseinsatz in Dernau : Vereine putzen den Krausberg raus

Dernau Drei Natursportclubs bringen gemeinsam das Areal um die Dernauer Krausberghütte auf Vordermann. Auch die Flutkatastrophe hat einen Teil dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit der Mitglieder stetig enger wird. Von Vorteil für alle.

Vereinsmitglieder räumen Totholz von der Skipiste

Der Krausberg über Dernau habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Anziehungspunkt für naturnahe und umweltverträgliche Sportarten entwickelt. Die nach Norden ausgerichtete Skipiste liegt im Winter meist im Schatten und kann deshalb den Schnee länger bewahren als andere Berge der Region. „Hinzu kommt ein ausgedehntes Netz von gepflegten Wanderwegen, das mit dem Aussichtsturm auf dem Gipfel ein echtes Highlight zu bieten hat“, weiß der DGC-Sprecher Hartmut Schlegel. „Bei gutem Wetter kann man über die Weinberge hinweg bis zum Kölner Dom schauen.“ Neben dem Turm liegt die urige Krausberghütte des Eifelvereins, die in der Wandersaison an schönen Wochenenden bewirtschaftet wird. Indes schwärmen die Gleitschirmflieger von den exzellenten Aufwinden, die der Talkessel von Dernau bis weit in den Herbst hinein liefere.